Inter-Genoa il pronostico di Serie A | si al multigol riscatto Lautaro

Sarà la sfida tra Lecce ed Udinese, in programma stasera alle ore 20.45, ad inaugurare la ventiseiesima giornata diA. Per quanto riguarda domani, sabato 22 febbraio, le gare da disputare saranno quattro, di cui l’ultima si svolgerà in quel di San Siro, dove si affronteranno.Padroni di casa che nelle ultime tre partite hanno vissuto un periodo di flessione e non sono riusciti ad approfittare dei pareggi consecutivi del Napoli. Sono infatti solamente tre i punti conquistati dall’in questo lasso di tempo, con ben due sconfitte arrivate rispettivamente contro Fiorentina e Juventus. Quella di domani sarà una gara fondamentale per gli uomini di Simone Inzaghi, che in caso di successo metterebbero pressione ai partenopei, superandoli momentaneamente in classifica.Dalla parte opposta invece ci sarà unche ha conquistato invece quattro punti nelle ultime due giornate ed è reduce dal successo casalingo con il Venezia, ottenuto nei minuti finali grazie alle reti di Pinamonti e Cornet.