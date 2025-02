Internews24.com - Inter Genoa, il piano dei rossoblù per la partita contro i nerazzurri: i dettagli

di Redazione, rifinitura al “Signorini” per idi Patrick Vieira: iin vista del match con iQuesta mattina ilha concluso la sua preparazione per la prossima gara di campionatol’con l’allenamento di rifinitura svoltosi al centro sportivo “Signorini“. La squadra, sotto la guida di Patrick Vieira, ha iniziato la seduta con un’attivazione in palestra, un passo cruciale per preparare i muscoli e prevenire infortuni, prima di passare sul campo.Un altro aspetto importante del lavoro di oggi ha riguardato gli schemi per le palle inattive, un elemento che spesso definisce l’esito delle partite. Vieira e il suo staff hanno prestato particolare attenzione a queste situazioni, consapevoli che gli episodi da fermo possono rivelarsi decisiviavversari di alto calibro come l’di Simone Inzaghi.