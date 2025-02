Inter-news.it - Inter, è tempo di sorteggio! Sarà show a Nyon – TS

, nella tarda mattinata di oggi, andranno in scena i sorteggi degli ottavi di Champions League. L’, unica italiana in gara, saprà se prenderà PSV o Feyenoord che hanno eliminato rispettivamente Juventus e Milan.– Con un campionato in piena lotta insieme al Napoli, gli occhi dell’oggi saranno puntati adove ciildi Champions League. I nerazzurri sapranno non solo chil’avversaria agli ottavi di finale tra PSV e Feyenoord, ma anche da quale lato del tabellone capiterà. Con il classico tabellone tennistico, si sapranno gli eventuali accoppiamenti fino alla semifinale. Come anticipato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’auspicio da parte dell’è quella di evitare una sfida ai quarti contro il Real Madrid., i possibili accoppiamenti dopo gli ottavi– Se da un lato in casasi vuole evitare il Real Madrid ai quarti, dall’altro lato ci potrebbe essere il Bayern Monaco.