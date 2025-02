Liberoquotidiano.it - Inter col Feyenoord in Champions. Roma-Athletic Bilbao e Lazio-Viktoria Plzen in E-League

Leggi su Liberoquotidiano.it

L', unica squadra italiana rimasta in, affronterà negli ottavi di finale il. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon. La gara di andata si giocherà in Olanda il 4/5 marzo, il ritorno a San Siro l'11/12 marzo. In caso di qualificazione, nei quarti i nerazzurri affronteranno la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. "Il nostro cammino fino ad adesso è stato ottimo, ma ora inizia un'altra competizione con il dentro fuori. Ilè una squadra da rispettare, abbiamo visto cosa è riuscito a fare. La prepareremo al meglio, poi tutto dipende da noi". Così il vicepresidente dell'Javier Zanetti commenta ai microfoni di Sky il sorteggio degli ottavi dicontro il. "Abbiamo sempre grande responsabilità, siamo l'e questa è una competizione prestigiosa, proveremo a portare il nome del calcio italiano in più in alto possibile", ha aggiunto.