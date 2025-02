Rompipallone.it - Inter, Calhanoglu in Premier: arriva il sostituto

Dopo le voci della scorsa estate, potrebbe consumarsi realmente il divorzio tra l’e HakanReduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per tutto il mese di gennaio, Hakansembra essere destinato a lasciare l’in estate.La scorsa estate ci aveva provato il Bayern Monaco, ora il futuro di Hakanpotrebbe essere inLeague. Il centrocampista turco è diventato un giocatore fondamentale nell’economia di gioco dei nerazzurri, ma non è da escludere che l’lo lasci andare in estate.to a parametro zero dal Milan, il centrocampista classe ’94 ha altri due anni di contratto con l’che durante la prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe realizzare una importante plusvalenza.La scorsa estate si era registrato il tentativo da parte del Bayern Monaco, ma l’e il giocatore avevano gentilmente declinato vista la decisa volontà di entrambe le parti di non accelerare i tempi del divorzio.