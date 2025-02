Secoloditalia.it - Intelligenza umana: su Prime Video Joe Casini mostra tutto quello che la Ai non riuscirà mai a eguagliare

Sarà disponibile nelle prossime settimane su“HI! Human Intelligence“ il documentario di Joe, prodotto da Simone D’Andria e dallo stesso Joeper LuckyHorn Entertainment, In un mondo in cui la tecnologia evolve a un ritmo senza precedenti, il concetto di— un tempo considerato un attributo esclusivo dell’umanità — viene ora messo in discussione. “HI! Human Intelligence” intraprende un viaggio illuminante nel cuore della società moderna, svelando il ruolo multiforme dell’attraverso interviste toccanti e testimonianze dirette.Cos’è l’? Come plasma le nostre identità, le nostre relazioni e il nostro futuro?Per rispondere a queste domande, il documentario dà voce a una gamma diversificata di esperti, discutendo l’importanza di tutte le forme di, da quella emotiva a quella collettiva a quella creativa.