Dilei.it - Integratori zinco e selenio. A cosa servono, benefici e i migliori da assumere adesso

Leggi su Dilei.it

Loe ilsono due oligoelementi essenziali per il benessere il corretto funzionamento dell’organismo. Entrambi i minerali vengono ottenuti dal cibo che si introduce ogni giorno con la dieta e svolgono ruoli chiave all’interno di cellule, tessuti e organi del nostro corpo.aiutano a supportare il sistema immunitario, proteggono stress ossidativo e contribuiscono al benessere strutturale di capelli, unghie e cute. Nonostante il loro fabbisogno può essere soddisfatto da una dieta equilibrata, molte volte si può rendere necessario l’utilizzo dispecifici diper fronteggiare carenze nutrizionali o un aumentato fabbisogno dell’organismo. In questo articolo del magazine di DiLei.it verranno analizzati le caratteristiche di questi due micronutrienti essenziali e si scopriranno ia base dipresenti in commercio.