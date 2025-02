Ilrestodelcarlino.it - Insulti alla nipotina: nonna denunciata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ti squarto, ti uccido", le avrebbe gridato, prima di trascinarla per i capelli. Rischia il processo per il grave reato di maltrattamenti unadi 64 anni di Campogalliano, accusata appunto di aver maltrattato la nipote che, all’epoca dei fatti, due anni fa, aveva solo dieci anni. Secondo la testimonianza della bambina e i successivi accertamenti, la, in più occasioni, avrebbe offeso e insultato pesantemente lacon epiteti terribili, paragonandola all’altracon astio. Non solo: l’avrebbe minacciata affermando "ti squarto, ti uccido" arrivando, in un’occasione, a prenderla per i capelli e a schiaffeggiarla. La presunta vittima, spaventata, avrebbe poi rivelato ai genitori quanto subito quando si trovava da sola con la. A quel punto è scattata la denuncia. Il pm ha avanzato richiesta di archiviazione del fascicolo ma ieri mattina il gip ha ritenuto non ci fossero le condizioni per archiviare il caso.