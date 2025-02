Ilrestodelcarlino.it - Insidia Sant’Ilario per la Suturno Guastalla

Insidioso turno casalingo per la Saturno(26), che alle 21 ospita nella quinta giornata di ritorno di Divisione Regionale 2 il(18) difendendo la vetta; alle 21,15 tocca a Luzzara (18), che davanti al pubblico amico affronta il Nubilaria (6), mentre alle 21,30 la Sampolese (22) gioca a domicilio contro l’Heron Bagnolo (18), decisa a centrare il secondo "scalpo" consecutivo dopo quello della capolista. Alla stessa ora il Campagnola (12) fa visita alla Bibbianese (4), mentre alle 21,45 il fanalino LG Castelnovo Monti (2) gioca al "Pianella" contro l’Icare Cavriago (20). Nell’altro raggruppamento derby reggiano alle 21,20, con un Castellarano (12) in crisi di risultati che prova a rilanciarsi ospitando il fanalino Gelso (6); impegno esterno, alle 21,15, per la Pallacanestro Scandiano (10), ospite del Mo.