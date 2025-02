Lanazione.it - Inseguiti a tutta velocità, la banda fugge nei campi. Caccia aperta ai banditi

Città della Pieve (Perugia), 21 febbraio 2025 – A un soffio dall’arresto della. È stato un inseguimento al cardiopalma quello per tentare di acciuffare iin piena notte, ma in quattro sono schizzati fuori dall’auto si sono dati alla fuga in mezzo aifacendo perdere le proprie tracce. È avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì a Città della Pieve dove i carabinieri della compagnia, per le vie del centro, hanno intercettato una autovettura di grossa cilindrata con a bordo i quattro uomini, sulla quale erano state applicate delle targhe rubate. L’auto era stata segnalata da alcuni residenti del posto che avevano riferito di averla vista nei pressi di due abitazioni all’interno delle quali ignoti avevano tentato poco prima di accedervi ma senza esito. I militari, anche con l’aiuto di altri equipaggi che presidiavano le vie di accesso del centro abitato, hanno intercettato l’auto segnalata che dopo un inseguimento ha fermato repentinamente la sua corsa sul ciglio della strada in una zona rurale poco lontano dal centro cittadino; a quel punto gli occupanti si sono dati alla fuga prendendo direzioni diverse e dileguandosi all’interno del bosco approfittando del buio.