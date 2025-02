Quotidiano.net - Iniziati i lavori della galleria Saginara sulla linea AV Salerno-Reggio Calabria

Con l'avviotalpa meccanizzata Partenope e? partito questa mattina lo scavoin localita? Campagna, nel Salernitano,nuovaAlta Velocita?/Alta Capacita?. La Tbm (Tunnel boring machine) - lunga circa 130 metri e dal peso di circa 4.000 tonnellate, e? dotata di 18 motori ed e? la prima delle quattro talpe che lavoreranno per la realizzazione di otto gallerie naturali presenti nel lotto 1a Battipaglia-Romagnano. Con una testa fresante del diametro di 13,46 metri, la Tbm e? tra le piu? grandi utilizzate in Europa e scavera? i 3 chilometri, tra i Comuni di Campagna e Contursi Terme (), lavorando 24 ore su 24, sette giorni su sette, vedendo impiegate oltre 100 persone altamente specializzate. Partendo dalla stazione di Battipaglia, la nuovasi estende per circa 33 km in doppio binario fino a giungere all'interconnessione con laconvenzionale Battipaglia-Potenza.