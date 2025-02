Ilfattoquotidiano.it - “Ingrata”, “Non ti devo nulla”: botta e risposta al vetriolo tra Mariolina Venezia e Vanessa Scalera. Ecco cosa è successo alla presentazione di Imma Tataranni

Doveva essere unacome tante, quella della quarta stagione di “– Sostituto Procuratore”, la fortunata serie di Rai1 tratta dai romanzi di. E invece si è consumato un acceso scontro tra la scrittrice e l’attrice protagonista,, a colpi di accuse e frecciate. Tutto è iniziato con una domanda, apparentemente innocua, di una giornalista, che chiedevail motivo per cui non avesse salutato ladurante la. L’attrice, inizialmente, ha risposto in modo diplomatico: “Me la sono semplicemente dimenticata, me ne scuso ora, ho dimenticato il suo nome”.Ma la, evidentemente, non ha gradito la, e ha colto l’occasione per lanciare una stoccata: “Avendo io creato il personaggio dinon posso che essere una fan di tutti gli ingrati perché la gratitudine che viene tanto sponsorizzata è spesso il primo passo per i clan e per quella che si può chiamare mafia”.