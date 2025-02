Lanazione.it - Ingegneri, è aretino il vicepresidente della federazione degli ordini toscani

Arezzo,21 febbraio 2025 – LaRegionaleToscana ha un nuovo presidente: è il livornese Francesco Pistone che subentra, per fine mandato, al pistoiese Mirko Bianconi.sarà Alessandro Falsini di Arezzo. Insieme al nuovo presidente, eletto con larga maggioranza, sono state rinnovate anche le altre cariche del direttivo dell’organo: il nuovo Consiglio direttivo, oltre al presidente e al, è costituito dal segretario Andrea Puggelli di Prato e dal tesoriere Tommaso Rugi di Siena. “Come nuovo presidentemi propongo di incrementare il lavoro delle commissioni – dice Pistone – oltre a potenziare maggiormente i rapporti con gli organi regionali, per valorizzare la figura professionale dell’ingegnere e incrementare il coordinamento tra gliprovinciali, in continuità con l’importante lavoro del precedente Consiglio direttivo.