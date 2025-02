Internews24.com - Infortunio Sommer, il forfait del portiere tocca anche la Primavera di Zanchetta? Ecco perché

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ildelladi Ztta?. Le ultime in vista della sfidaL’di Yannè una notizia che potrebbe creare più di un problema in casa Inter, vistoil tour de force che da domani vedrà impegnati i nerazzurri di Inzaghi. Per sostituire ilsvizzero, ci penserà Josep Martinez, arrivato in estate dal Genoa, pagatoabbastanza. Come riporta il Corriere dello Sport, questo stop crea più di un problemaalladi Ztta, che data l’assenza del terzodi Gennaro, si vedrà privatadel giovane Zamarian, che sarà spostato in prima squadra per i prossimi impegni.«L’ulteriore curiosità è che, insieme ail terzoDi Gennaro è fuori causa ormai da diverse settimane, dopo un’operazione alla mano sinistra.