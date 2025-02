Internews24.com - Infortunio Sommer, ecco quando tornerà in campo il portiere svizzero. Le ultime

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ci sono novità sulla data del ritorno indeldell’Inter.lo rivedremo tra i paliL’Inter perde il suotitolare,, l’estremo difensoresi è procurato una frattura al dito che lo terrà fermo ai box. L’è avvenuto in maniera del tutto casuale durante la seduta di allenamento di ieri mattina a causa di un pallone prima rimbalzato sul palo e poi finito sul pollice del giocatore.sarà out per circa un mese saltando 7 partite tra cui quella col Napoli e l’andata e il ritorno degli ottavi di Champions League come spiega Tuttosport che fa il punto della situazione sulnerazzurro.TUTTOSPORT – «Vuol dire che l’Inter riavrà il suotitolare dopo la sosta di campionato ma soprattutto significa chesalterà il crocevia più importante della stagione.