Liberoquotidiano.it - "Informazioni scorrette sull'autonomia": elettriche, bomba su Byd, Stellantis, Tesla e Volkswagen

Un grosso caso agita e non poco il mercato dell'auto. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattro istruttorie nei confronti di Byd,Group per possibili pratiche commerciali. Le istruttorie - si spiega in una nota - riguardano lefornite ai consumatoridi percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici,a perdita di capacità della batteria erelative alle limitazioni di operabilità della garanzia convenzionalee batterie, in possibile violazione del Codice del consumo. In particolare, gli operatori, sui relativi siti internet, avrebbero fornitogeneriche - e talvolta contraddittorie -di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici commercializzati, senza chiarire quali siano i fattori che incidono sul chilometraggio massimo pubblicizzato e a quanto ammonti questa incidenza sul chilometraggio effettivo.