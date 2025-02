Influenza casi in calo | da medici famiglia per tonsilliti e mal di pancia

Leggi su .com

(Adnkronos) – Calano idi, mentre negli studi deidiaumentano le visite perimportanti, "vediamo già qualche rinite allergica" e soprattutto tanti mal di, con "forme gastroenteriche di lunga durata che, in realtà, hanno caratterizzato l'intera stagione". Lo spiega all'Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione italiana .L'articoloin: dapere mal diproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, ‘tra 30-50enni tantinausea e vomito, marzo mese difficile’Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cureObesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuiteObesità, gli effetti dei cibi processati sulla salute: lo studioSalute, Conni (Med-El): “‘Sound of Sensation’ fa conoscere importanza impianto cocleare”