InflazioneIstat | gennaio +15% su anno

11.40 A2025 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) al lordo dei tabacchi, aumenta di 0,6% rispetto al mese prima,di 1,5% rispetto a2024 (da +1,3% del mese prima). Lo conferma l'Istat. Secondo l'Istituto l'accelerazione tendenziale è per lo più dovuta all'aumento dei beni energetici regolamentati (da +12,7% a +27,5%) ma anche all'attenuarsi della flessione di quelli non regolamentati (da -4,2% a -3%)e a lieve accelerazione prezzi servizi ricreativi culturali e per la cura della persona.