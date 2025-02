Inflazione Istat conferma | +06% a gennaio; +15% su anno

Feedpress.me - Inflazione, Istat conferma: +0,6% a gennaio; +1,5% su anno

Leggi su Feedpress.me

Nel mese di2025, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,6% rispetto a dicembre 2024 e dell’1,5% rispetto a2024 (da +1,3% del mese precedente),ndo la stima preliminare. Lo rileva l’. L’acquisita per il 2025 è pari a +0,9% per l’indice generale e a +0,5% per la componente di fondo..