Inflazione in risalita spinta dai beni energetici | tendenza temporanea o strutturale?

Accelera l’e per le famiglie italiane la ricaduta rischia di essere di oltre i 470 euro annui. A gennaio, dati Istat, c’è stato un incremento dell’1,5%, che preoccupa. Ma l’alzata di testa dell’dai, con un carrello della spesa stabile e un’di fondo che resta ferma. Quindi suona come una possibilepiù che.Secondo i dati Istat a gennaio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha segnato un incremento dello 0,6% rispetto a dicembre 2024 e dell’1,5% su base annua. Un’accelerazione rispetto all’aumento dell’1,3% di dicembre 2024, confermando larialzista dei prezzi. L’aumento dell’impatterà sulle famiglie italiane, con un aggravio medio di 472,50 euro annui, circa 103,40 euro solo per il settore alimentare (stime dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori).