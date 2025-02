Riminitoday.it - Inflazione, aumento del costo della vita fuori controllo: Rimini è la seconda città più cara d'Italia

Leggi su Riminitoday.it

L'Istat ha reso noti nella giornata di venerdì (21 febbraio) i dati territoriali dell'di gennaio, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa di tutte lepiù care d', in termini didel. Non solo, quindi, delle.