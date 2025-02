Thesocialpost.it - Inflazione: “Aumenti fino a più di 500 euro”. La mappa città per città e la top 3 delle Regioni

L’continua a crescere in Italia, con un impatto significativo sul bilanciofamiglie. Secondo i dati definitivi diffusi dall’Istat, a gennaio 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic), al lordo dei tabacchi, segna un aumento dello 0,6% rispetto a dicembre 2024 e dell’1,5% su base annua, confermando la stima preliminare.Leggi anche: Bankitalia, Panetta: “Crisi dell’areapeggiore del previsto”. I rischi di una nuovaI settori più colpitiL’accelerazione dell’è principalmente dovuta al forte incremento dei beni energetici regolamentati, che passano da +12,7% a +27,5%, e alla minore flessione dei beni energetici non regolamentati (da -4,2% a -3,0%). In aumento anche i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, che passano da +3,1% a +3,3%.