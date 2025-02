Ilfattoquotidiano.it - Infinita Federica Brignone, vince anche il gigante di Sestriere e allunga in testa alla classifica di Coppa del Mondo

ha vinto ilfemminile dideldi sci a. L’azzurra, seconda dopo la prima malle spalle di Alice Robinson, ha scavalcato la neozelandese nella seconda run chiudendo con 40 centesimi di vantaggio sulla rivale, seconda. Completa il podio la norvegese Thea Louise Stjernesund, a 1?57 dall’azzurra. Complice l’uscita di scena di Lara Gut-Behrami nella prima mingenerale didelportandosi a +170 punti sulla svizzera.Persi tratta del 33esimo successo indel, il sesto in questa stagione e il 15esimo in. Meglio di lei nella storia dello sci italiano c’è solo Alberto Tomba. A 34 anni la valdostana sta disputando la stagione della vita: soprattutto tra i pali del giganti pare non avere rivali.