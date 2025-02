Ilrestodelcarlino.it - "Inevitabile tenere accesi i frigoriferi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La pasticceria Angelo in via Napoli è sicuramente una delle più apprezzate della città. Il loro cioccolato è davvero tra i più buoni. Abbiamo chiesto ai titolari Andrea ed Eleonora Balestra se i costi dell’energia e del cacao porteranno ad un aumento dei prezzi. Eleonora quanto stanno incidendo i costi dell’energia sul prezzo del prodotto finale? "Tantissimo, ma è, il riscaldamento dei locali, l’illuminazione interna ed esterna e i forni per le cotture dei prodotti. Soprattutto dopo il Covid il costo dell’energia, ma anche quello delle materie prime si è alzato tantissimo costringendo tanti esercenti ad aumentare i prezzi. Poi c’è stato anche l’aumento del costo del cacao che sta facendo la differenza. Noi abbiamo cercato di resistere, mantenendo sempre alta la qualità dei prodotti senza incidere troppo sul prezzo al consumatore".