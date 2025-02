Industria e finanza la certezza dell’incertezza

Leggi su Ildenaro.it

È interessante la correlazione tra corsi azionari e andamento del prodotto interno lordo proposta dal Centro Studi della Confnel Focus del mese, la Congiuntura flash di febbraio. Mentre in Italia e nel mondo l’economia reale desta più di qualche preoccupazione – con la produzionele che scende o non sale, gli investimenti che latitano, l’inflazione che resiste, i consumi interni che dormono, l’export che sconta il caos internazionale –, le borse proseguono la loro corsa al rialzo sia pure con il tipico andamento a zig-zag.Rispetto al 2019, anno fatidico che precede il Covid che funziona da spartiacque tra un prima e un dopo, l’indice Usa S&P 500 cresce del 132 per cento, il Dax tedesco del 98 per cento e il Ftse Mib italiano dell’85 per cento. In tutti i casi i settori che danno più soddisfazione sono quelli bancari e finanziari che fanno segnare una forte impennata nelle quotazioni dovuta in particolare all’ottimo livello degli utili conseguiti.