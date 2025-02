Ilgiorno.it - Individuato e arrestato esibizionista pedofilo. Nella sua abitazione decine di file shock

Per settimane ha tenuto in scacco la Bassa Valle Camonica, facendo serpeggiare la paura tra le ragazzine e le loro famiglie. Prima avvicinava le giovanissime con l’automobile, poi chiedeva loro indicazioni quasi invitandole a guardare nell’auto e poi mostrava loro le sue parti intime. Da tempo i carabinieri della compagnia di Breno indagavano, allertati anche da denunce fatte su internet e da comunicazioni arrivate in caserma da parte di padri e madri residenti a Darfo Boario Terme e altri centri tra cui Piancogno e Pianborno. I carabinieri della Compagnia di Breno e delle stazioni del territorio sono riusciti a mettere in manette un 40enne per atti osceni e pedopornografia online. Il riserbo e massimo e nessuna dichiarazione arriva dai militari camuni e di Brescia. Si è però saputo che si tratta di un 40enne residente a Darfo Boario Termecuisono stati trovati supporti elettronici contenentidicon immagini pedopornografiche.