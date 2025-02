Lanazione.it - Incontro con i cittadini

NORCIA Prendere spunto dagli ultimi fatti che hanno visto vittimedella Valnerina e informare, affinché ci si possa difendere dalle truffe. È stato questo l’obiettivo dell’tenuto dai carabinieri della stazione di Norcia, sulla prevenzione delle truffe e dei reati contro gli anziani. L’appuntamento si è svolto al Digipass, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Cesvol. Tanti iche hanno partecipato, ponendo anche diverse domande ai carabinieri, che hanno svolto un’importante opera di rassicurazione sociale fornendo consigli pratici aipresenti per evitare di rimanere vittime di truffe o essere coinvolti in relazioni pericolose, illustrando le principali tipologie e i modi più frequenti con cui i malviventi contattano le vittime, traendo anche spunto da eventi realmente accaduti nei mesi scorsi ai danni didella Valnerina.