Incidente sull'autostrada A1: scontro fra tre camion, uno invade la corsia opposta e si incendia

Un graveha bloccato nella serata di giovedì 20 febbraio l’autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino. Trediretti verso Roma si sono scontrati violentemente, causando un incendio che ha invaso la. Momenti di paura per gli automobilisti in transito.Leggi anche:in A4, schianto fra 3: bottiglie per terra e un feritoTraffico bloccato e lunghe operazioni di rimozioneIl tratto autostradale resta chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi pesanti, il ripristino delle barriere danneggiate e la pulizia della carreggiata.Gli automobilisti in viaggio da Firenze verso Roma devono uscire obbligatoriamente ad Arezzo, seguire le indicazioni per Badia al Pino-Pieve al Toppo, percorrere la superstrada Fano-Grosseto e rientrare in A1 a Monte San Savino.