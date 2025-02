Ilgiorno.it - Incidente sulla A4 tra Agrate e Trezzo: fino a 7 km di coda

Milano, 21 febbraio 2025 –oggi, venerdì 21 febbraio, alle ore 18 circa,A4 Milano-Brescia nel tratto compreso traverso Brescia all'altezza del km 153. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Intorno alle 19, il traffico transitava su tutte le corsie disponibili e si registravano 5 km diin diminuzione (inizialmente laaveva raggiunto i 7 km). Agli utenti che da Milano diretti verso Brescia, si consiglia di percorrere Tangenziale Est Esterna di Milano in direzione Bologna, quindi proseguire lungo la BreBeMi in direzione Brescia con rientro in A4 all'altezza di Castegnato.