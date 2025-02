Dayitalianews.com - Incidente stradale in tangenziale, due feriti e quattro mezzi coinvolti

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unnel Salento. L’ennesimo sinistro, questa volta, si è verificato, poco dopo le 13 di oggi, sullaovest di Lecce, esattamente all’altezza dell’uscita 12 b in direzione Brindisi. Per cause ancora tutte da chiarire e specificare sono venute a contatto tra di loro, tra cui tre auto, una Mercedes, una Lancia Ypsilon e una Musa, ma anche un camion. Nel rocambolesco impatto, secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, l’autocarro Iveco si è messo di traverso sulla carreggiata bloccandone il transito.sullaovest, duein ospedaleIn totale si contano due persone rimaste ferite nello scontro anche se in modo lieve e non grave. Sul posto dell’, infatti, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accompagnato i duepresso l’ospedale di Copertino per alcuni accertamenti.