Incidente stradale a Pietralunga: in corso il recupero dell'autobus ribaltato

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 13:50, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gubbio, coadiuvati da un’autogru proveniente dalla centrale di Perugia, sono intervenuti sulla SP 201, in località, a seguito di unche ha coinvolto un autobus di linea.Il mezzo, con a bordo il conducente e due passeggeri, si èdopo essersi scivolato lungo una scarpata, fermandosi su un fianco. Per fortuna, tutti i passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dall’autobus e, stando alle prime informazioni, hanno riportato solo ferite lievi.Durante la manovra di scivolamento, l’autobus ha urtato una linea elettrica, facendola cadere senza però tranciare i cavi. Sul luogo dell’sono intervenuti anche i sanitari del 118, i Carabinieri della stazione locale e la Polizia Municipale per garantire i primi soccorsi e la sicurezza dell’area.