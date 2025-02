Laprimapagina.it - Incidente mortale a Sottomarina: muore Andrea Canzonieri, operaio di Castegnero

Tragedia sul lavoro adi Chioggia (Venezia).21enne di, ha perso la vita nella mattinata di oggi, venerdì 21 febbraio, in un cantiere edile di via Marco Polo.Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando alla costruzione di un nuovo condominio quando è stato colpito alla testa da un pesante pannello di ferro per getti in opera. Subito è scattato l’allarme al 118, con l’invio sul posto anche dell’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.Sul luogo dell’sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dello Spisal, per mettere in sicurezza il cantiere e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, accertando eventuali responsabilità.