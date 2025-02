Lanazione.it - Incidente fra due auto, una finisce dentro la rotatoria

Prato, 21 febbraio 2025 –stradale intorno a mezzogiorno del 21 febbraio all’altezza delladi via dei Trebbi. Duesi sono scontrate poco dopo la rampa di accesso dell’strada a 11 Firenze mare. L’è avvenuto sulla carreggiata in direzione Pistoia. Dopo lo scontro una delle dueè finitala. Sul posto la polizia municipale e un’ambulanza della Misericordia di Prato l’peraltro è avvenuto dopo una mattinata molto complicata per la viabilità in zona Prato ovest, intorno all’ora di punta la coda tra Prato e Agliana era piuttosto lunga. Fino alla rimozione dei mezzi incidentati, la viabilità è andata in crisi.