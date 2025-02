Torinotoday.it - Incidente ad Alpignano: scontro frontale tra due auto, ci sono feriti

Leggi su Torinotoday.it

Unè avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 21 febbraio 2025, in via Susa ad, in prossimità della rotonda all'incrocio con la nuova statale 24. Si è trattato dellotra due, una Mg e una Peugeot. Cidei, le cui condizionida valutare, e.