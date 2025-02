Trevisotoday.it - Incendio in un'azienda di smaltimento pneumatici: macchinario in fiamme

Leggi su Trevisotoday.it

Erano le 13.30 di venerdì 21 febbraio quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Strade nuove a Possagno per un principio d'divampato in un’die trasformazionefuori uso.Lesarebbero partite da unper l’aspirazione delle.