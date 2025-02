Ilrestodelcarlino.it - Incendio al ristorante Bella Napoli di Fano, l'autore preso in due ore

(Pesaro e Urbino), venerdì 21 febbraio 2025 – Unha danneggiato questa mattina alle 7.56 uno degli ombrelloni esterni deldi. L', un uomo che ha utilizzato un accendino per appiccare il fuoco in pieno giorno sotto gli occhi dei tanti che a quell'ora passavano per quella crocevia trafficatissimo, è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza del locale e arrestato in meno di due ore dalle forze dell'ordine. Ada Haskasa, titolare del, inizialmente pensava a un mozzicone di sigaretta, ma le indagini hanno rivelato un gesto intenzionale. “Credo che sia uno straniero, probabilmente senza documenti e in evidente stato confusionale – ci ha dichiarato – ma ce lo hanno appena comunicato per cui non so dire di più". Questo episodio non è il primo che danneggia questa conosciutissima attività della ristorazione fanese: già nel novembre 2016, la pizzeriaaveva subito due incendi notturni.