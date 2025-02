Incendio al Faber Village Falconi | Nessuno spazio per possibili intimidazioni

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 21 febbraio 2025 – Nella notte unha interessato l’ex stabilimento balneare, bene in precedenza confiscato alla criminalità organizzata sul lungomare Paolo Toscanelli. Al momento sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per chiarire l’origine del rogo e stabilirne la natura (leggi qui)Per dare un segnale di attenzione e vicinanza alla cittadinanza, il Municipio X di Roma Capitale ha sospeso la seduta del Consiglio per effettuare un sopralluogo sul posto e garantire il massimo impegno nella tutela della sicurezza del territorio “Siamo in costante contatto con le forze dell’ordine e con tutte le istituzioni competenti per fare piena luce su quanto accaduto – ha dichiarato Mario, Presidente del Municipio X di Roma Capitale. – Al momento non conosciamo l’origine dell’, ma voglio rassicurare i cittadini: la sicurezza del nostro litorale è una priorità assoluta.