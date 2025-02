Bergamonews.it - In vendita la nuova edizione dei? “Prezzi informativi delle opere edili”

È disponibile su shop.piu.it, come volume cartaceo e in formato digitale compatibile con i principali programmi di computo metrico, il listino aggiornato” nell’2/2024.Il listino, realizzato dalla Camera di commercio di Bergamo in collaborazione con Ance Bergamo, è il riferimento assoluto per idizia,complementari e impianti nella provincia bergamasca, riportando idi più di 6.400 voci del mercato edile: materiali, manodopera, assistenze murarie, impianti tecnologici, contenimento energetico, sicurezza, tutela della salute e dell’igiene nei luoghi di lavoro.Irilevati con riferimento al novembre 2024 registrano una variazione media rispetto al settembre 2023 del +2,6% per quanto riguarda il settore dell’zia residenziale e del +2,1% per quanto concerne il settore dell’urbanizzazione.