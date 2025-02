Tpi.it - In vendita il Mulino Bianco della celebre pubblicità: ecco dove si trova e quanto costa

InilsiIl, lo storico edificio divenutograzie allasull’omonima marca dei biscotti, è in.Lo rivela La Repubblica che ha intervistato la famiglia che ormai lo gestisce da diversi anni. Lo storicodelle Pileval di Merse, in provincia di Siena, risale al 1200 ed è attualmente inal costo di 1 milione e 700 euro.Dopo la celebrità grazie agli spot degli anni Novanta, la famiglia Burchianti aveva deciso di sistemare la struttura e di utilizzarla come agriturismo: 8 camere e con weekend in cui i proprietari arrivavano a prenotare anche 200 coperti.Poi, con l’arrivo del Covid tutto è peggiorato. “Non è vero che siamo falliti – ha dichiarato Andrea Burchianti – ogni giorno i visitatori sono sempre tanti e purtroppo soffriamo di vandalismo, c’è chi continua a entrare e a fare danni nonostante i cancelli chiusi e i divieti.