Ilfattoquotidiano.it - In Vaticano è partita ‘l’operazione Biden’: convincere il Papa a dimettersi “per il bene della Chiesa”. Tra pressioni e fazioni, la diffidenza di Bergoglio

Calato, si spera, il sipario sulle fake news sulla morte diFrancesco, è iniziato il dibattito sulle sue possibili dimissioni. Mentre prosegue il ricovero dial Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, che sarà inevitabilmente lungo, il Collegio cardinalizio si infiamma sull’ipotesi, da Francesco sempre scongiurata, di un bis di ciò che fecedetto XVI. Qualche attento osservatore l’ha già ribattezzata in modo molto efficace “operazione Biden”. Ovvero una pressione interna al Collegio cardinalizio per costringere l’88enne, una volta guarito e rientrato a Casa Santa Marta, a cedere il passo e così ad affrettare l’inizioSede Vacante che, diversamente, inizierebbe solo con la sua morte. Francesco aria di pre conclave la fiuta e la denuncia pubblicamente da anni: “Sono ancora vivo.