Ilrestodelcarlino.it - In memoria della piccola Nadie: una lampada per i neonati

Cesena, 21 febbraio 2025 – L’associazione ’Crescere a piccoli passi’ dona una nuovaper la fototerapia neonatale all’ospedale Bufalini di Cesena, grazie ad una raccolta fondi organizzata in, prematuramente scomparsa. Si tratta di un sistema di fototerapia a led di nuova generazione capace di ottenere migliori risultati terapeutici e ridurre i possibili effetti collaterali. L’ittero neirappresenta, infatti, una condizione piuttosto frequente, determinata dall’aumentobilirubinemia nel sangue. In alcuni casi, se non trattata con tempestività, può provocare danni anche permanenti. Gli impulsi luminosi emessi dallaper fototerapia hanno la proprietà di dissolvere l’accumulo di Bilirubina, consentendo quindi all’organismo di eliminarla.