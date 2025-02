Forlitoday.it - In Galleria Wundergrafik "Espressioni", la mostra che mescola il mosaico, la pittura e la fotografia

Leggi su Forlitoday.it

Sabato 1 Marzo alle ore 18 in, in Via Leone Cobelli 34 a Forlì, si inaugura “” unaitinerante di. Ad essere esposte sono le opere di Rita Benzoni, mosaicista, Luciano Paganelli, pittore cesenate, e Domenico Bressan, fotografo.