Ilfattoquotidiano.it - In Cina scoperto nuovo coronavirus che si trasmette dai pipistrelli all’uomo: a capo dei ricercatori l’ex virologa di Wuhan

Undeiche comporta il rischio di trasmissione da animale a uomo perché utilizza lo stesso recettore umano del virus che causa il Covid-19 è statoda un team dicinesi. E alla guida dell’equipe c’è Shi Zhengli, ladi spicco nota come la ‘batwoman’ per la sua vasta ricerca suidei, che lavorava presso l’istituto di, al centro della controversia sulle origini del Covid. Lo studio, riporta il South China Morning Post, è stato svolto presso il Guangzhou Laboratory insieme adella Guangzhou Academy of Sciences, dellaUniversity e delInstitute of Virology.Nonostante manchi ancora un consenso sull’origine del Covid-19, alcuni studi hanno suggerito un collegamento iniziale neie che sia passatotramite un ospite animale intermedio.