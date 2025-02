Bergamonews.it - In autostrada con 20 kg di hashish in macchina: fermato e arrestato dalla stradale

?Nella mattina di mercoledì 19 febbraio, una pattuglia della poliziadi Seriate, mentre svolgeva la consueta attività di vigilanzasull’arteria dell’A4 nel territorio del comune di Grumello del Monte, haun uomo trovato in possesso di 20 kg didivisi in dosi.Le agenti, durante l’attività, hanno deciso di procedere al controllo di un’autovettura che aveva destato dei sospetti. ?A bordo del veicolo è stato individuato il solo conducente che, alla vista della polizia, ha cominciato a tremare vistosamente, mostrando palesi segni di nervosismo, legato ad un intenso odore proveniente dall’abitacolo.Le operatrici, insospettite, hanno deciso di approfondire il controllo a bordo della vettura, mentre sul posto giungeva un altro equipaggio in supporto alla pattuglia operante.