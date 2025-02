Ilgiorno.it - Imprese, ultima chiamata: la corsa agli esperti per evitare il fallimento

Milano – L’prima delè arrivata da 258lombarde nel 2024, l’87% in più dell’anno precedente. Un gesto volontario, dettato dal tentativo di risanare i conti chiedendo aiuto a un esperto: commercialisti (soprattutto), avvocati, manager, consulenti del lavoro iscritti all’elenco dei mediatori incaricati di guidare la composizione negoziata della crisi, procedura disciplinata dal Codice della crisi e dell’insolvenza entrato in vigore nel 2022 per aiutare lein difficoltà, ristrutturare le attività imprenditoriali e prevenire il default aziendale. In Lombardia il procedimento viene gestito dalla Cam, la Camera arbitrale di Milano, a livello telematico attraverso la piattaforma nazionale dedicata alla composizione negoziata dove l’imprenditore può presenta l’istanza.