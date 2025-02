Tg24.sky.it - Immagini Buongiorno 21 febbraio. Santo di oggi, nati del giorno, frasi

Il 21del 1965, Malcolm X fu assassinato a New York, mentre nel 1953 Watson e Crick scoprirono la struttura a doppia elica del Dna. Ilcoincide anche con la Giornata Internazionale della Lingua Madre, promossa dall'Unesco, e con la fondazione di Lancôme nel 1935. Inoltre, è il compleanno di Tiziano Ferro, nato nel 1980. Questi sono solo alcuni degli eventi più significativi da segnalare per la giornata di, in occasione della quale viene celebrato San Pier Damiani.