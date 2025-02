Superguidatv.it - “Imma Tataranni 4”, intervista a Vanessa Scalera: “A Sanremo sono riuscita a dominare l’emozione. Imma si butterà di più, approfondirà i suoi sentimenti”

Dal 23 febbraio andrà in onda su Raiuno la quarta stagione della serie “– Sostituto Procuratore”. Nei nuovi episodi,non si ritroverà solo a risolvere dei casi ma dovrà anche riflettere sulla crisi con il marito Pietro e sulla crescente attrazione per Calogiuri.“4”,esclusiva aNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. L’attrice è stata ospite della serata finale del Festival die ripercorrendo quel momento ha dichiarato: “Quei cinque minutistati una bella botta di adrenalina. Sicuramente scendere le scale dell’Ariston e vestire di nuovo i panni didue emozioni diverse. Quella dil’ho dominata, l’altra la vivo invece perché riguarda la creatività”.In questa nuova stagione,sarà sempre più divisa tra Pietro e Calogiuri.