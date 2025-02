Lanazione.it - Imbenia, super maratoneta a 80 anni: “Ogni mattina mi alleno. Quando mi fermerò? Finché posso, corro”

Seravezza (Lucca), 21 febbraio 2025 – E’ la nonna dei record. Capace di macinare risultati sportivi come una ragazzina.Meles a ottobre compirà 80ed è una forza della natura, con la sua casa di Seravezza letteralmente invasa da coppe e medaglie conquistate da podista in 45di gare e migliaia di chilometri macinati, tra cui la partecipazione ai mondiali a Riccione nel 2002. Originaria della provincia di Oristano in Sardegna, è arrivata giovanissima in Versilia per fare la baby sitter e qui ha coltivato la passione per la maratona che è diventata stile di vita e motivo di successo visti gli ottimi piazzamenti. Solo recentemente è arrivata 2° al Campionato italiano su strada a ottobre a Caserta; il 19 gennaio 1° posto al campionato regionale campestre a Cesena e domenica scorsa ancora il 1° posto al Campionato italiano individuale e di società di corsa campestre a Colorina, in provincia di Sondrio, per la categoria master 80.