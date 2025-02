Thesocialpost.it - Ilaria Salis sconvolta: “Maya in catene come me, ho appena visto il video dal Tribunale di Budapest. Rabbia e dolore”

Leggi su Thesocialpost.it

Con manette ai polsi e una cintura intorno alla vita collegata a un guinzaglio tenuto dagli agenti, così Maja T., attivista tedesca di 23 anni, è comparsa oggi in aula a. Un’immagine che richiama quella di un anno fa, quandoentrò inincatenata.Leggi anche:, Ungheria: “Non è un’eroina, ha commesso aggressioni barbare”La giovane è accusata di aver partecipato a aggressioni contro estremisti di destra durante il “Giorno dell’Onore” nel febbraio 2023, insieme all’europarlamentare di Avs.Estradata nonostante il parere della Corte costituzionaleSolo poche settimane fa, la Corte costituzionale tedesca aveva definito “non fondata giuridicamente” l’estradizione della 23enne in Ungheria, dove si trova da mesi in isolamento in carcere. Nonostante ciò, le autorità magiare hanno avviato il processo.