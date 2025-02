Lanazione.it - Il Veteran Car Club Pistoia tra storia e impegno sociale

Fondato nel 1997 a Quarrata da un gruppo di appassionati di auto e moto d'epoca, ilCarè oggi una realtà consolidata nel panorama motoristico italiano. Affiliato all'Ascio Storico, ilsi è trasferito nella città dinei primi anni Duemila, trovando sede in Largo San Biagio, e conta attualmente circa 300 soci. Nel corso degli anni, ilha organizzato numerosi eventi di grande rilievo. Tra questi spicca la Coppa della Collina, manifestazione di regolarità inserita nel campionato italiano Ciras, che per venti edizioni ha rappresentato un appuntamento di riferimento per gli amanti del settore. Tuttavia, a causa delle crescenti difficoltà organizzative, la gara ha dovuto trasformarsi in un evento non competitivo, mantenendo comunque intatta la sua tradizione.